Mercato : Le Borussia Dortmund tout proche de s’offrir une pépite anglaise !

Publié le 23 juin 2020 à 9h22 par La rédaction mis à jour le 23 juin 2020 à 9h25

À l'image d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund n’en finit plus de s’attacher les services de jeunes pépites. Les dirigeants allemands seraient d’ailleurs très proches de s’offrir un joueur anglais de seulement 16 ans...