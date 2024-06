Mercato - OM : De Zerbi va imiter Bielsa ?

Jean de Teyssière

À l'OM, le souvenir de Marcelo Bielsa est toujours vivace. L'entraîneur argentin a marqué le club de son empreinte, même s'il n'est resté que quatorze mois. Mais que les supporters de l'OM se rassurent, Roberto De Zerbi, qui devrait être le prochain entraîneur, a une vision du jeu qui ressemble à celle de Marcelo Bielsa...

En France, l'OM a toujours été un club particulier. Sa ferveur attire de nombreux joueurs et entraîneurs mais la pression peut aussi être trop forte pour certains. Marcelo Bielsa avait dompté les supporters de l'OM et Roberto De Zerbi pourrait s'appuyer sur cet exemple pour rentrer dans le cœur des Phocéens.

«C'est un coach différent qui veut marquer ce sport de son empreinte»

Dans les colonnes de La Provence, Mehdi Bourabia, ancien joueur du Sassuolo entraîné par Roberto De Zerbi, raconte la vision du jeu prôné par l'entraîneur italien : « Il a une vision unique du football, on apprend forcément à ses côtés. Il y transmet sa passion. C'est un coach différent qui veut marquer ce sport de son empreinte. Il va aussi, individuellement, essayer de t'apporter quelque chose en plus. Ça peut être une consigne collective, ou un conseil sur la façon de se comporter avec ou sans ballon. Un truc dont tu n'avais jamais entendu auparavant, et que tu ne reverras jamais ensuite. En général, les joueurs qui jouent sous ses ordres développent une certaine sensibilité, une meilleure compréhension du jeu. »

Transferts : Le clan Galtier surpris par l’OM https://t.co/hkQTucOPO4 pic.twitter.com/nhkmObEv34 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«C'est quelqu'un qui cherche à jouer de la première à la dernière minute»