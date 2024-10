Mercato - OM : De Zerbi propose un nouveau transfert !

Axel Cornic

Depuis son arrivée en juillet dernier, Roberto De Zerbi s’est grandement impliqué dans le recrutement de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs très jolis coups. Et ce n’est pas fini, puisque les médias italiens annoncent un nouvel objectif en Serie A pour l’entraineur marseillais.

Le dernier mercato a été très mouvementé à Marseille. Plus d’une dizaine de nouveaux joueurs ont débarqué et d’autres se sont vus montrer la porte de sortie, avec Roberto De Zerbi qui a activement participé à la formation de son nouvel effectif. Mais la prochaine session de transferts approche déjà à grands pas et le coach de l’OM aurai déjà des nouvelles idées...

Calabria, la dernière piste de l’OM

D’après les informations de Calciomercato.com, Davide Calabia serait suivi de très près par le club marseillais. Titulaire indiscutable sous Stefano Pioli, l’international italien a perdu du crédit avec l’arrivée de Paulo Fonseca à l’AC Milan. Son départ est ainsi évoqué et il pourrait donc se laisser tenter par une nouvelle aventure, du côté de l’OM.

Milan ne voudrait plus de lui

Un deal pourrait se boucler dès janvier, puisque les Milanais auraient déjà le remplaçant de Calabria. Il s’agirait d’Alejandro Jimenez, recruté l’été dernier au Real Madrid et qui plairait énormément à Fonseca. L’OM devra toutefois y mettre le prix pour le latéral italien, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue au moins à 10M€.