Mercato - OM : De Zerbi prépare déjà 7 arrivées !

Arnaud De Kanel

Après avoir exploré en profondeur les pistes menant à Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, l'OM s'est finalement tourné vers Roberto De Zerbi. L'entraineur italien sera sur le banc olympien lors de la reprise de la Ligue 1 et il a déjà travaillé avant que son arrivée ne soit officialisée. En effet, il devrait emmener avec lui sept personnes de confiance.

Un tout petit plus d'un an après l'arrivée de Marcelino, l'OM s'apprête à accueillir Roberto De Zerbi. Après avoir pris la décision d'arrêter son aventure avec Brighton, l'Italien a préféré relever le défi dans la cité phocéenne plutôt que de partir au Bayern Munich où à Manchester United, deux clubs qui lui faisaient les yeux doux. Face à une tâche difficile, il devra être bien entouré.

Classico : Les dates sont fixées pour le PSG et l’OM ! https://t.co/F4UowHR0EE pic.twitter.com/rjk9xC4W3a — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Sept hommes arrivent avec De Zerbi

Roberto De Zerbi le sait bien et c'est pour cela qu'il ne débarque pas seul à l'OM. Selon les informations de RMC Sport , l'entraîneur italien va s'entourer de sept hommes de confiance à Marseille pour composer son staff technique, incluant des adjoints, des analystes vidéo et des préparateurs physiques. Ces renforts visent à renforcer les fondations de l'équipe et à optimiser les performances du club phocéen. En plus de cela, l'OM annoncera également l'arrivée d'un nouveau directeur sportif en la personne de Giovanni Rossi que Roberto De Zerbi a connu à Sassuolo.

Un premier renfort à venir dans l'effectif ?

Les sept premières arrivées demandées par Roberto De Zerbi concernent donc son taff. Côté effectif, ce devrait être Lillian Brassier. L'OM serait en effet tout proche de boucler la venue du défenseur français. Le club phocéen devrait débourser 9M€ pour s'attacher les services de l'une des révélations de la saison passée avec Stade Brestois. C'est à ce jour le dossier mercato le plus avancé pour l'OM qui va connaitre un été mouvementé.