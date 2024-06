De Zerbi - OM : Il annonce un énorme changement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais un secret de Polichinelle, Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l'OM. L'ancien coach de Brighton va débarquer dans les prochains jours, et Mehdi Bourabia, qui a évolué sous les ordres de l'Italien à Sassuolo, promet un grand changement sur le plan tactique, tout en précisant que cela risque de prendre du temps avant le méthode De Zerbi soit assimilée par tout le monde.

Après avoir longtemps pensé que Sergio Conceiçao débarquerait, l'OM va finalement attirer Roberto De Zerbi en provenance de Brighton. Un très gros coup pour le club phocéen puisque le technicien italien était annoncé dans le viseur de grands clubs européens. D'ailleurs, Mehdi Bourabia, qui a évolué sous les ordres de De Zerbi à Sassuolo, promet d'énormes changements à Marseille.

«Dès le début, vous allez noter un changement drastique»

« Quand il arrive à Sassuolo en 2018, on part d’une feuille blanche pour mener le nouveau projet du club. J’étais arrivé en même temps que lui, au début de l’été. On a énormément travaillé pendant la trêve. Dès les premières semaines, tu remarquais quelque chose de différent sur le terrain. Sa pensée est claire, tu vois vite où il veut en venir. Après, c’est tellement élaboré, exigeant… Pour que ce soit parfait, ça va prendre un peu plus de temps. Mais dès le début, vous allez noter un changement drastique dans le jeu de l’OM. Il a une vision unique du football. C’est un coach différent qui veut marquer ce sport de son empreinte », promet l'ancien joueur de Sassuolo dans les colonnes de La Provence , avant d'en rajouter une couche.

«Je n’ai jamais senti de lassitude»