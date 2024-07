Mercato - OM : Coup de théâtre pour cet international algérien ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Jonathan Clauss est annoncé sur le départ, l’OM est à la recherche d’un nouveau latéral droit. En ce sens, la direction olympienne est annoncée sur la piste de Youcef Atal, libre après avoir évolué les six derniers mois à Adana Demirspor. Un dossier qui ne serait en réalité pas si avancé que cela.

S’il a récemment déclaré que l’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait rebattre les cartes, Jonathan Clauss est bel et bien sur le départ de l’OM, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Pour preuve, les dirigeants marseillais sont à la recherche d’un nouveau latéral droit et s’intéresseraient à Youcef Atal.

Mercato : L’OM tente un gros coup, c’est déjà terminé ? https://t.co/e8dzPrRYBN pic.twitter.com/9tgCfxcLHU — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Atal proche de l’OM ?

Comme indiqué par RMC Sport , l’OM serait en contact avec l’international algérien (42 sélections). Des discussions qui iraient dans le bon sens et Youcef Atal serait même proche de rejoindre Marseille. Le latéral droit âgé de 28 ans est libre après la fin de son contrat à Adana Demirspor, où il a joué les six derniers mois.

L’OM n’a pas encore fait son choix