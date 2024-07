Mercato - OM : Coup de théâtre pour ce transfert

Amadou Diawara

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Ismaïla Sarr pourrait déjà claquer la porte du Vélodrome. En effet, le club phocéen négocierait le transfert de l'international sénégalais avec Crystal Palace. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Ismaïla Sarr serait prêt à quitter l'OM, et ce, pour retrouver l'Angleterre.

Très performant sous les couleurs du FC Metz lors de la saison 2016-2017, Ismaïla Sarr a tapé dans l'œil de la direction du Stade Rennais. A tel point que les Bretons ont déboursé environ 17M€ pour finaliser le transfert de l'attaquant sénégalais. Après deux saisons à Rennes, Ismaïla Sarr a migré vers l'Angleterre. Watford ayant signé un chèque d'environ 30M€ pour s'attacher les services d'Ismaïla Sarr lors de l'été 2019.

Après avoir passé quatre ans à Watford, Ismaïla Sarr a retrouvé la Ligue 1. En effet, l'OM a dépensé environ 13M€ pour arracher l'attaquant de 26 ans au club anglais, et ce, lors du dernier mercato estival. Et malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Ismaïla Sarr serait déjà sur le départ à l'OM. En effet, l'international sénégalais pourrait faire son retour en Angleterre.

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce lundi matin, la direction de Crystal Palace voudrait boucler le transfert d'Ismaïla Sarr lors de ce mercato estival. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, les Eagles auraient déjà lancé les discussions avec les hautes sphères de l'OM. D'ailleurs, le club anglais aurait même dégainé une première offre pour s'offrir les services d'Ismaïla Sarr. Toutefois, l'écurie présidée par Pablo Longoria aurait repoussé la proposition de Crystal Palace. D'après le journaliste italien, les deux clubs poursuivraient leurs négociations. Mais quelle est la position d'Ismaïla Sarr ? Si The Sun a affirmé que le joueur voulait rester à l'OM - et ce, malgré la volonté de sa direction de le vendre - Fabrizio Romano avance qu'il souhaite retrouver l'Angleterre lors de ce mercato estival. Reste à savoir si Crystal Palace repassera à l'offensive pour recruter Ismaïla Sarr.