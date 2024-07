Mercato - OM : La solution est trouvée pour le transfert d’un attaquant ?

Arnaud De Kanel

A l’instar du PSG avec Kylian Mbappé, l’OM doit compenser le départ de son attaquant le plus prolifique de la saison passée suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen cherche donc activement un nouveau buteur et a visiblement jeté son dévolu sur Eddie Nketiah. Les dirigeants ont peut-être trouvé la solution pour que le transfert aboutisse.

Le marché des transferts bat son plein du côté de l’OM qui s’apprête d’ailleurs à enregistrer la venue de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois a atterri à Marseille dimanche soir et il pourrait signer son contrat dans la journée. Un souci en moins pour l’OM qui doit maintenant régler la succession de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang a quitté l'OM

L’attaquant gabonais s’est en effet engagé avec Al-Qadsiah au sortir d’une saison très aboutie avec l’OM. « Je pense qu’on peut faire encore mieux que l’année passée, et poursuivre les progrès déjà vus. Le but est d’être encore plus compétitif et d’augmenter le niveau. Je veux poursuivre ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, et ma vie, marquer des buts. Je veux apporter mon expérience à l’équipe et mes coéquipiers. Je vais essayer d’apporter mes buts et mon côté show-man. J’ai toujours été ainsi », s’est justifié Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen souhaite tourner la page le plus rapidement possible en recrutant son remplaçant.

La solution est trouvée pour le transfert de Nketiah ?

D’après les informations de L’Equipe, l’heureux élu pourrait être Eddie Nketiah. L’attaquant anglais est en manque de temps de jeu du côté d’Arsenal qui cherche donc à s’en séparer. Problème, Nketiah coute cher et l’OM le sait très bien. Ainsi, L’Equipe indique que les dirigeants marseillais souhaiteraient proposer un prêt payant avec obligation d’achat. C’est d’ailleurs grâce à ce montage spécifique que l’OM a pu attirer Lilian Brassier et bientôt Pierre-Emile Hojbjerg. Reste à voir si cela conviendra ou non à Arsenal.