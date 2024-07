Mercato : Il va recaler l'OM pour jouer avec Aubameyang

Arnaud De Kanel

Annoncé dans le viseur de l’OM en vue d’un transfert durant le mercato estival, Ezequiel Fernandez ne devrait pas rejoindre la Provence. En effet, le milieu de terrain de Boca Juniors serait de plus en plus proche d’Al Qadsiah, le nouveau club d’un certain Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après avoir enrôlé Ismaël Koné pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato estival. Le club phocéen, toujours en quête d'améliorations, s'intéresserait désormais à un autre talent prometteur : Ezequiel Fernandez. Cette nouvelle piste montre bien la volonté de l'OM de continuer à étoffer son effectif dans ce secteur de jeu clé. Mais le dossier a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures.

Fernandez va rejoindre Aubameyang

D’après les informations de Fabrizio Romano, Equi Fernandez se dirige vers Al Qadsiah. Le nouveau club de Pierre-Emerick Aubameyang a mis le paquet pour convaincre le jeune milieu de terrain argentin. Le joueur serait déjà tombé d’accord avec la formation saoudienne.

L'OM se tourne sur Hojberg

Pour oublier ce transfert tombé à l’eau, l’OM devrait donc se rabattre sur Pierre-Emile Hojberg. Le milieu de terrain danois devrait s’engager avec le club phocéen dans les prochaines heures comme l’a révélé L’Equipe. Roberto De Zerbi aura donc de quoi se consoler après l’échec de la piste Equi Fernandez.