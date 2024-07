Mercato : Nouveau transfert à l’OM, De Zerbi valide

Alexis Brunet

L’OM est en feu sur le mercato. Alors que déjà trois joueurs se sont engagés avec Marseille, un quatrième devrait suivre très prochainement. En effet, Pablo Longoria aurait trouvé un accord pour la venue de Pierre-Emile Højbjerg, contre un chèque d’environ 15M€. Un transfert qui aurait été validé par le nouvel entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi.

Après une saison 2023-2024 très compliquée, l’OM a entamé sa reconstruction. Pour conduire le navire marseillais, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi. Un sacré coup réussi là par le président marseillais, car l’Italien faisait partie des entraîneurs à la mode et il était pisté par plusieurs formations de haut niveau, dont le Bayern Munich et Manchester United. En plus d’avoir mis la main sur un nouveau coach, le dirigeant espagnol est bien décidé à apporter de nombreux renforts au club phocéen.

L’OM a trouvé le successeur d’Aubameyang et fait son offre ! https://t.co/8zdpHXbFdF pic.twitter.com/pnwn1msht3 — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

Déjà trois recrues à l’OM

Pour le moment, Pablo Longoria a déjà mis la main sur trois joueurs. Ismaël Koné a été recruté à Watford contre environ 12,5M€, Lilian Brassier est arrivé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de Brest et Mason Greenwood a quitté Manchester United contre un peu plus de 30M€. Mais le président marseillais ne veut pas s’arrêter là et il avance sur plusieurs autres dossiers actuellement.

De Zerbi a validé l’arrivée de Pierre-Emile Højbjerg à l’OM

Selon certaines sources, Roberto De Zerbi souhaiterait encore plusieurs renforts, notamment dans l’entrejeu. Le technicien italien devrait rapidement voir son vœu exaucé, car d’après les informations de L’Équipe, l’OM serait sur le point de faire signer Pierre-Emile Højbjerg. Le Danois devrait s’engager soit sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, soit sous la forme d’un transfert sec. Dans les deux cas, l’opération devrait avoisiner les 15M€. L’arrivée du joueur de Tottenham aurait été validée par De Zerbi, qui connait bien le milieu de terrain de 28 ans, pour l’avoir affronté plusieurs fois avec Brighton lorsqu’il en était le coach.