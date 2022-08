Foot - Mercato - OM

OM : Cette grosse opération va plomber les plans de Longoria

Publié le 21 août 2022 à 16h30 par Quentin Guiton

Après avoir déjà beaucoup recruté cet été, Pablo Longoria ne dirait pas non à un renfort supplémentaire. Et un nom surprise est sorti ces derniers jours : Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame). Mais l’OM devrait faire face à la concurrence de Tottenham dans le dossier, qui aurait d’ailleurs les faveurs du joueur. Et le club londonien aurait même peut-être trouvé la solution pour le faire venir…

Dix recrues plus tard, l’OM n’a peut-être pas encore fini son mercato. En effet, Pablo Longoria serait une nouvelle fois à la recherche d’un bon coup sur le marché et un nom surprise est sorti du chapeau : Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien ne serait plus dans les plans de son entraineur Gian Piero Gasperini à l’Atalanta Bergame, avec qui il aurait eu une altercation. Ce dernier a même confirmé en conférence de presse ce samedi que le club recherchait bien un profil différent : « Il est juste que l'Atalanta cherche un joueur qui peut garantir plus de six buts. Il s'est très bien adapté, mais il est juste que sur le marché, nous recherchons des joueurs aux caractéristiques plus adaptées à notre jeu » . Une annonce plutôt explicite.

Mercato - OM : La tendance se confirme pour Arkadiusz Milik https://t.co/nPH2VDIcc2 pic.twitter.com/Qs6j7LxaYp — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Grosse concurrence pour l’OM

Ainsi, ces propos de Gasperini ne laissent pas beaucoup de place au doute : Ruslan Malinovski est bien disponible sur le marché. Une aubaine pour l’OM. Les Olympiens voudraient d’ailleurs proposer un échange avec Cengiz Ünder. Seulement, le Turc ne voudrait pas vraiment quitter Marseille et voudrait disputer la Ligue des champions d’après RMC Sport . Mais ce n’est pas le seul obstacle dans ce dossier. En effet, l’OM ne serait pas le seul à avoir flairé le bon coup Malinovskyi. En effet, selon le journaliste italien Nicolo Schira, Tottenham souhaiterait lui aussi attirer l’Ukrainien…

Avantage Tottenham mais…

Et mauvaise nouvelle pour l’OM, Ruslan Malinovskyi ne serait pas convaincu par le projet marseillais et préférerait nettement évoluer en Premier League du côté de Tottenham. Des discussions auraient même déjà démarré entre les représentants du joueur et le club anglais. D’ailleurs, toujours selon les informations du journaliste italien, la formation d’Antonio Conte aurait déjà transmis une première offre de prêt avec option d’achat à l’Atalanta Bergame pour Malinovskyi. Offre rejetée par la Dea qui ne voudrait que d’une vente.

Reguilon, la clé pour Malinovskyi ?