Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette décision incompréhensible de Longoria qui coûte très cher à l'OM...

Publié le 26 décembre 2021 à 1h30 par A.M.

Alors que l'OM a décidé de prolonger le bail de Jordan Amavi l'été dernier, l'ancien Niçois joue très peu ce qui sème le doute sur le choix de Pablo Longoria.

Afin d'éviter un nouveau départ à 0€ après ceux de Florian Thauvin et Valère Germain, l'OM a décidé de prolonger le contrat de Jordan Amavi jusqu'en juin 2025. Et l'ancien Niçois ne cachait pas sa joie en août dernier dans les colonnes de L'Equipe : « Je suis très bien ici, ce n'est pas n'importe quel club. J'ai pu y connaître des périodes compliquées, mais je veux m'inscrire dans la durée (...) Le souhait numéro 1 était de rester, je l'ai dit clairement à Pablo (Longoria) ». Mais depuis l'été dernier, la situation a bien changé..

La prolongation d'Amavi pose question

En effet, Jordan Amavi n'a pris part qu'à deux rencontres cette saison et à chaque fois dans des matches durant lesquels Jorge Sampaoli avait réalisé un important turnover. Et pourtant, l'OM n'a aucun autre latéral gauche de formation dans son effectif ce qui en dit long sur les intentions du technicien argentin avec Jordan Amavi. Mais surtout, en sachant que Jorge Sampaoli ne comptait pas sur le natif de Toulon, pourquoi Pablo Longoria a décidé de le prolonger ? Une question qui reste sans réponse, mais alors que l'OM cherchait à alléger sa masse salariale, la prolongation de Jordan Amavi intrigue. Et s'il n'est pas vendu durant le mercato d'hiver, cela pourrait clairement avoir un gros impact sur les finances du club...