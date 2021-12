Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda contraint de prendre une décision radicale ?

Publié le 26 décembre 2021 à 0h00 par A.M.

Depuis l'arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire et pourrait donc prendre déicision importante pour son avenir.

Portier emblématique de l'OM, Steve Mandanda a vu débarquer Pau Lopez l'été dernier. Le gardien espagnol a été prêté par l'AS Roma et semble avoir pris le dessus sur l'international français au point qu'un départ dès cet hiver soit évoqué. La réponse énigmatique de Jorge Sampaoli sur ce sujet récemment n'a d'ailleurs pas de quoi rassurer : « Personnellement, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas fait part d'inquiétude à ce sujet. Donc c'est plutôt à lui de répondre à ça ».

Mandanda vers le départ ?

Et la situation ne risque pas de s'arranger puisque l'option d'achat de Pau Lopez a de grandes chances d'être levée. En effet, si l'Espagnol dispute 20 matches avec l'OM cette saison, on transfert définitif sera officialisé en fin de saison et jusque-là, Pau Lopez a pris part à... 19 rencontres. Autrement dit, le gardien qui appartient pour le moment à l'AS Roma sera définitivement Marseillais à l'issue de la saison ce qui laisse peu de place à Steve Mandanda pour son avenir à l'OM...