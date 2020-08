Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme regret affiché pour Mitroglou...

Publié le 13 août 2020 à 3h00 par A.M.

Alors que Kostas Mitroglou semble plus que jamais sur le départ, Marc Libbra affiche un regret sur le passage du Grec à l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir vendre, et tout laisse à penser que Kostas Mitroglou sera l'un des premiers à partir. L'attaquant grec, arrivé durant l'été 2017, n'a jamais réussi à s'imposer. Et pourtant, l'OM a déboursé 15M€ pour la moitié des droits du joueur. Prêté successivement à Galatasaray et au PSV Eindhoven, Mitroglou est revenu à Marseille cet été, mais André Villas-Boas ne compte plus sur lui, au grand regret de Marc Libbra.

Libbra garderait bien Mitroglou