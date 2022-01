Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est fait pour Jordan Amavi !

Publié le 4 janvier 2022 à 21h45 par A.C.

Peu utilisé cette saison à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi devrait se relancer dans un autre club de Ligue 1.

C’est une situation assez étrange. Seul véritable latéral gauche de l’effectif et seulement quelques mois après sa prolongation, Jordan Amavi est poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Interrogé en conférence de presse Jorge Sampaoli a ouvert grand la porte à un départ et Pablo Longoria semble tenir le bon bout, avec un club de Ligue 1. Plusieurs sources comme RMC Sport et Foot Mercato ont en effet annoncé qu’Amavi pourrait quitter l’OM cet hiver pour retrouver son club formateur de l’OGC Nice.

Amavi va remplacer Kamara à Nice