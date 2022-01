Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réaction surprenante de Dembélé à l’ultimatum du Barça !

Publié le 4 janvier 2022 à 21h00 par Th.B.

Alors que le directeur exécutif Mateu Alemany aurait incité Ousmane Dembélé et ses agents à rapidement prendre une décision concernant la prolongation du contrat formulée par le FC Barcelone, l’ailier du Barça aurait doucement ri du coup de pression du club culé.

Le FC Barcelone peut-il parvenir à ses fins en ce qui concerne la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé ? Engagé envers le Barça jusqu’à l’issue de la saison, le champion du monde tricolore commencerait à agacer l'institution catalane en raison de son silence complet quant à une éventuelle signature et pour l’offre formulée par le club culé. De quoi permettre à Mateu Alemany, directeur exécutif du FC Barcelone, de lâcher un ultimatum à Dembélé et à son entourage en conférence de presse lundi. « Dembélé ? Aucune réunion n’est prévue aujourd’hui. Cela fait 5 mois que nous parlons avec ses agents. Ils connaissent la position du club, nous avons eu énormément de patience, ils savent que nous voulons qu’il reste, il a une offre et ça ne peut plus durer. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club ».

Dembélé aurait ri du coup de pression du Barça !