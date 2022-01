Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un incroyable rebondissement pour le départ de cet indésirable ?

Publié le 4 janvier 2022 à 17h10 par T.M.

Visiblement proche d’un retour à l’OGC Nice, Jordan Amavi pourrait encore voir son transfert capoter. Explications.

Si Jordan Amavi a prolongé avec l’OM l’été dernier, le voilà qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Poussé vers la sortie, le latéral gauche est ainsi invité à se trouver un nouveau club. Et Amavi pourrait finalement ne pas aller très loin puisque selon les derniers échos, le Marseillais serait proche de l’OGC Nice. Avec le départ de Kamara à Watford, Christophe Galtier se cherche un arrière gauche et les Aiglons pourraient faire revenir leur ancien joueur. A moins que…

Ça réfléchit encore à Nice !