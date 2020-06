Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est encore loin d’être fait pour M’Baye Niang !

Publié le 23 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Pour cet été, M’Baye Niang est annoncé comme la priorité offensive de l’OM. Toutefois, du côté de Rennes, on n’a toujours rien reçu pour le Sénégalais.

Malgré des moyens limités, André Villas-Boas entend tout de même renforcer son effectif pour la saison prochaine avec notamment une participation en Ligue des Champions. Les priorités de l’OM pour cet été seraient d’ailleurs connues avec un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Pour ce qui est de cette dernière quête, tous les signaux mènent depuis plusieurs semaines à M’Baye Niang. Auteur d’une bonne saison du côté de Rennes, le Sénégalais serait la priorité des Phocéens et cet intérêt serait d’ailleurs réciproque. Toutefois, ce dossier Niang serait encore loin de toucher au but, bien que le protégé de Julien Stéphan ait bel et bien envie d’aller voir ailleurs…

« Même pas un coup de téléphone de l’OM »