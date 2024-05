Mercato - OM : C'est déjà fini pour cet attaquant à 0€ ?

Jean de Teyssière

Les deux olympiques, marseillais et lyonnais risquent d'avoir besoin d'un attaquant pour la saison prochaine. L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM et d'Alexandre Lacazette à l'OL est encore flou et les deux clubs pourraient se pencher sur Anthony Martial, en fin de contrat à Manchester United. Mais cette rumeur a vite été balayée...

La situation d'Anthony Martial pourrait intéresser plusieurs clubs. Arrivé à Manchester United contre 80M€ en provenance de l'AS Monaco, l'ancien grand espoir français n'a jamais réussi à s'imposer. Mais son aventure en Angleterre prend fin et sa cote reste élevée sur le marché des transferts.

L'OM sur Anthony Martial ?

Ce vendredi matin, le média anglais Sky Sports révélait que l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial, était suivi de près par l'OM et l'OL. L'ancien Monégasque arrive à la fin de son contrat dans le club anglais, qui ne compte pas le prolonger. Il va donc devoir se trouver un nouveau challenge et pourrait rebondir en France.

Une rumeur vite démentie