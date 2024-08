Mercato - OM : Catastrophe pour le transfert d’un attaquant ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Youssoufa Moukoko a rencontré quelques problèmes au Borussia Dortmund la saison dernière. Il souhaiterait ainsi se relancer à l’Olympique de Marseille, où une place s’est d’ailleurs libérée avec le récent départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie Saoudite.

Après avoir renforcé le poste de gardien, la défense ainsi que le milieu, l’OM se concentre sur son attaque. Il faut dire que la tâche ne s’annonce pas simple, puisqu’il faudra remplacer les 30 buts d’un certain Pierre-Emerick Aubameyang, parti après seulement une saison.

L’OM veut Moukoko

On ne chôme pas à Marseille, puisque le duo formé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillerait sur plusieurs dossiers chauds avec notamment Eddie Nketiah et Elye Wahi. Il y a toutefois un autre dossier qui semble attirer l’attention de l’OM et il s’agit de celui lié à Youssoufa Moukoko, international allemand de 19 ans avec qui un accord aurait d’ores et déjà été trouvé.

Dortmund trop gourmand pour le moment ?

D’après les informations de La Provence, l’OM continuerait de négocier pour le jeune attaquant du Borussia Dortmund, mais depuis quelques jours ça n’avancerait pas vraiment. Le club allemand se montrerait particulièrement gourmand pour Youssoufa Moukoko, actuellement évalué à 22M€ par le site spécialisé Transfermarkt.