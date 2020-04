Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos et Aulas vont plomber l'été de Zubizarreta...

Publié le 17 avril 2020 à 4h00 par La rédaction

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisses, l'OM pourrait toutefois rencontrer d'énormes adversaires sur son chemin, notamment le LOSC et l'OL'

Cet été, l'objectif prioritaire de l'Olympique de Marseille sera de vendre de façon massive. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, le marché risque d'être perturbé, et plusieurs clubs pourraient bien compromettre les plans de l'OM. C'est notamment le cas de l'OL et du LOSC. En effet, la formation lyonnaise est reconnue en Europe tout comme le travail de Luis Campos. Les écuries européennes ont confiance dans le travail du dirigeant portugais et préféreront aller piocher dans effectif lillois comme l'explique un recruteur.

L'OL et le LOSC pourraient vendre plus facilement