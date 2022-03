Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour Boubacar Kamara !

Publié le 20 mars 2022 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara serait plus que jamais parti pour changer de club cet été. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain marseillais serait partagé entre l'Atlético, le Bayern et l'Angleterre.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 22 ans va partir librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et à ce jour, une renouvellement de bail ne serait pas du tout d'actualité. Conscientes de la situation de Boubacar Kamara, plusieurs écuries européennes seraient prêtes à se livrer une bataille colossale cet été.

Boubacar Kamara a l'embarras du choix pour son avenir