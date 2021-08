Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Caleta-Car tout proche de la sortie ? La réponse !

Publié le 26 août 2021 à 10h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ afin de renflouer les caisses de l’OM, Duje Caleta-Car ne croule pas sous les offres. Si Wolverhampton s’était manifesté, il n’y aurait rien d’avancé.

Pendant que Pablo Longoria continue de s’activer dans le sens des arrivées, il garde un œil sur les ventes. Mais cela bouge beaucoup moins. Vu la tournure des événements, Boubacar Kamara semble parti pour rester. Un mal pour un bien puisque Foot Mercato expliquait qu’il serait prêt à prolonger d’un an afin de ne pas partir libre. En revanche, pour Duje Caleta-Car, la situation n’est pas la même.

Rien d’avancé pour Duje Caleta-Car