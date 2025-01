Mercato - OM : Ça chauffe pour Wahi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, Elye Wahi est déjà sur le départ de l’OM. Sur le point de vendre Omar Marmoush à Manchester City, l’Eintracht Francfort a identifié l’attaquant âgé de 22 ans comme un de ses potentiels successeurs et est entré en contact avec son entourage, ainsi qu’avec Marseille.

Après l’échec Vitinha, recruté contre 32M€ bonus compris en janvier 2023, Elye Wahi pourrait connaître le même sort à l’OM. Arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, l’attaquant âgé de 22 ans n’a pas convaincu lors de ses six premiers mois à Marseille. Auteur de trois petits buts cette saison, le profil de l’ancien montpelliérain semble surtout ne pas correspondre aux attentes de Roberto De Zerbi, qui lui préfère Neal Maupay.

Wahi successeur de Marmoush à Francfort ?

La tentation de s’en séparer dès cet hiver est grande, d’autant plus qu’Elye Wahi a des prétendants. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, notamment Bournemouth et surtout West Ham, il a également attiré l’attention de l’Eintracht Francfort, comme indiqué par RMC Sport. Le club allemand est sur le point de céder Omar Marmoush à Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 75M€ et pense à l’attaquant de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, pour le remplacer.

Prise de contact avec l’OM et Wahi

Si une offre équivalente à son prix d’achat arrive, 30M€ bonus compris, alors Marseille ouvrira la porte à un départ d’Elye Wahi cet hiver. Une tendance confirmée par L'Équipe, qui précise que l’Eintracht Francfort est entré en contact avec l’entourage du joueur et s’est également renseigné auprès de l’OM. Dino Toppmöller, entraîneur du club allemand, apprécie l’avant-centre marseillais et estime que ses qualités correspondent parfaitement à la Bundesliga. Selon le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, Elye Wahi est en revanche une des nombreuses pistes explorées par l’Eintracht Francfort pour remplacer Omar Marmoush et un accord verbal n’a pas encore été trouvé.