Mercato - OM : Bayern, Barcelone… Voilà pourquoi De Zerbi a signé

Aujourd’hui, Roberto De Zerbi est donc l’entraîneur de l’OM. Un scénario difficilement envisageable il y a encore quelques semaines. En effet, avec ses résultats obtenus à Brighton, l’Italien était annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Mais c’est finalement à Marseille qu’il a décidé de poser ses valises. Pourquoi un tel choix de la part de De Zerbi ? Des éléments de réponse ont été apportés à ce sujet.

A 45 ans, Roberto De Zerbi est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la nouvelle génération. Suite à l’annonce de son départ de Brighton, on le promettait alors au banc de touche d’un des plus grands clubs européens. Le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern Munich ont notamment été évoqués comme de possible destination pour De Zerbi. Mais voilà que l’entraîneur italien est aujourd’hui à l’OM.

« L’OM était la seule proposition compatible avec De Zerbi »

Au micro de L’After Foot, Romain Canuti a tenté d’expliquer pourquoi Roberto De Zerbi avait atterri sur le banc de l’OM plutôt que celui du FC Barcelone ou du Bayern Munich. Le journaliste a alors confié : « L’OM était la seule proposition compatible avec De Zerbi. Pour son fonctionnement, il a besoin d’être la star du club, d’être celui par qui tout passe, qu’on dise dans les journaux le lendemain d’un match « les hommes de De Zerbi ont fait que… ». Quand tu entraînes Manchester United, pour qu’on écrive ça, il va falloir en faire beaucoup. Je pense que le Bayern, Manchester, Barcelone, prendre De Zerbi pour ne pas faire du De Zerbi, ça ne servait à rien. Si tu barres tout ça, le seul qui était prêt à dire « nous De Zerbi, quoi qu’il arrive c’est génial », c’est l’OM ».

« C’est peut-être un Simeone qui a fait passer l’Atlético de Madrid dans une dimension »

« Je pense que c’est un très bon coup de la part des dirigeants de l’OM parce que dans le football, ce qui fait qu’a un moment donné ça peut permettre à un club de s’élever à l’échelon du dessus c’est peut-être un entraîneur qui va au bout de ses idées. C’est peut-être un Simeone, je ne compare pas attention, qui a fait passer l’Atlético de Madrid dans une dimension », a-t-il ensuite développé. A voir si Roberto De Zerbi réussira à faire passer l’OM dans une autre dimension.