Mercato - OM : Arkadiusz Milik affole déjà le marché !

Publié le 20 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le dernier mercato hivernal, Arkadiusz Milik était pisté par d’autres écuries. Et le danger semble toujours aussi présent pour le buteur polonais…

Après plusieurs semaines de négociations intensives avec la direction du Napoli, l’OM a finalement réussi à obtenir le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik cet hiver. Le buteur polonais, recruté par Pablo Longoria pour venir concurrencer Dario Benedetto, a d’ailleurs rapidement marqué son territoire en marquant dès sa première titularisation avec l’OM en Ligue 1, face au RC Lens (2-2). Et les clubs étrangers seraient toujours en embuscade pour Milik…

Du lourd sur Milik l’été prochain ?