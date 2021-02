Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un appel du pied pour l’été prochain !

Publié le 20 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pol Lirola semble déjà disposé à rester sur le long terme au sein du club phocéen.

Longtemps en quête d’un nouveau latéral droit pour pallier à la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich l’été dernier, l’OM a finalement trouvé son bonheur durant le mercato de janvier avec Pol Lirola. Le défenseur espagnol, qui a débarqué en provenance de la Fiorentina sous la forme d’un prêt avec option d’achat, pourrait donc être définitivement recruté en fin de saison par Pablo Longoria. Et Lirola a d’ailleurs lancé un appel du pied au directeur sportif de l’OM…

« Je suis très heureux ici »