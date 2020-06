Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Argent, succession… Ces révélations sur la prolongation de Pelé !

Publié le 18 juin 2020 à 1h00 par T.M.

Si cela n’était pas forcément prévu, Yohann Pelé a finalement prolongé, ce mardi, son contrat d’un an avec l’OM. Un choix du club phocéen derrière lequel se cache avant tout de grosses difficultés financières.

Arrivé à l’OM en 2015, Yohann Pelé ne quittera pas tout de suite la Canebière. En effet, la saison prochaine, l’Albatros sera encore la doublure de Steve Mandanda puisque ce mardi, le portier de 37 ans a prolongé d’un an avec le club phocéen. En fin de contrat, le protégé d’André Villas-Boas était appelé à partir, mais l’OM en a donc décidé autrement, choisissant ainsi de continuer l’aventure avec Pelé, au moins pour la saison prochaine. « Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe », pouvait-on alors lire dans le communiqué de l’OM.

Une prolongation faute d’argent pour le remplacer ?