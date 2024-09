Mercato - OM : Après un match contre le PSG, il claque la porte !

Thomas Bourseau

Enfant du pays, Maxime Lopez n’a pas caché qu’il aurait pu effectuer toute sa carrière à l’OM. Néanmoins, la gestion sportive d’André Villas-Boas de son cas l’a poussé à quitter le club de son coeur et notamment à cause d’un match contre le PSG en septembre 2020.

Maxime Lopez a intégré le centre de formation de l’OM à 13 ans et ne l’a plus quitté jusqu’à ses débuts chez les professionnels. Rudi Garcia a d’ailleurs beaucoup compté sur lui lors de ses premiers pas. Le milieu de terrain de 26 ans a effectué quatre saisons à l’OM avant de prendre la décision de s’en aller l’été du Covid-19 en 2020 pour des raisons purement sportives.

«Contre le PSG, j’ai joué en numéro 9, ça n’avait aucun sens en fait»

Invité à s’exprimer sur son départ de l’OM jeudi soir sur les ondes de RMC pendant Génération After, Maxime Lopez a regretté le manque de sens du coaching d’André Villas-Boas sur la fin avec un tournant face au PSG le 13 septembre 2020 (1-0). « Mon départ de Marseille est dû au sportif, pas à la vie extérieure. Tout allait bien à Marseille, c’est juste parce que je jouais plus. Arrivé à un moment avec Villas-Boas, je ne jouais plus du tout. Contre le PSG, où on gagne 1-0, j’ai joué en numéro 9, ça n’avait aucun sens en fait ».

«Au bout d’un moment, il faut faire des choix dans une carrière»

« J’avais 22 ans, je me suis dit qu’est-ce que je fais ? Oui Marseille j’aime, je pouvais y rester toute ma vie et j’espère un jour que j’y retournerais parce que je kifferais. Mais au bout d’un moment, il faut faire des choix dans une carrière. Et j’ai reçu l’appel de De Zerbi et voilà (ndlr pour Sassuolo) ». a conclu Maxime Lopez qui avait alors signé à Sassuolo. Après une pige en prêt à la Fiorentina la saison passée, le natif de Marseille est revenu en France… en signant au Paris FC.