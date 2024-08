Mercato - OM : Après son transfert, il est «dévasté» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dernière recrue en date de l'OM, Jonathan Rowe a quitté Norwich pour signer à Marseille. Et le nouvel ailier olympien a d'ailleurs fait ses adieux au club anglais, et il reconnaît même être dévasté de quitter Norwich, son club formateur, au sein duquel il évolue depuis le début de sa carrière.

Dernière recrue en date de l'OM, Jonathan Rowe a été prêté par Norwich. L'ailier anglais a d'ailleurs publié un message d'adieux très émouvant à l'égard de son club formateur et se dit même «dévasté» de partir.

«Je suis dévasté que ça se soit terminé ici»

« Je suis dévasté que ça se soit terminé ici. Mais merci pour tout. Chers Canaries. Je ne sais pas par où commencer. Les dernières semaines ont été difficiles pour moi. Pas seulement pour avoir laissé tomber l’équipe, mais comment je vous ai laissé tomber. Je m’excuse. Ça ne me représente pas et je comprends totalement la réaction. Je pensais que mon départ de Norwich serait complètement différent de cela car nous avions une relation exceptionnelle ces dernières années. D’un jeune garçon venant de l’académie à un jeune homme entrant dans l’équipe première, ça a été un sacré voyage », écrit le nouveau joueur de l’OM sur ses réseaux sociaux, avant de poursuivre.

«C’est émouvant de partir car Norwich est devenu ma famille»

« C’est émouvant de partir car Norwich est devenu ma famille. J’ai partagé énormément de bons souvenirs ici et j’ai connu aussi des mauvais moments. Mais c’est la beauté du football, il y a des hauts et des bas. Alors que je progresse vers une nouvelle étape excitante de ma vie, je voulais venir ici pour dire un énorme merci à ceux que j’ai rencontrés durant mon passage au club. Aux anciens et actuels joueurs, je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Au staff de l’académie et de l’équipe première, merci et encore plus important, merci à vous les fans. Je suis si fier, béni et reconnaissant qu’un club comme Norwich fasse partie de moi pour toujours », ajoute Jonathan Rowe.