Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Andoni Zubizarreta tente un très joli coup… face à Rudi Garcia !

Publié le 6 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

A la recherche de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l'OM se serait positionné sur Tino Kadewere, auteur d'une première partie de saison tonitruante avec Le Havre.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille se mettra en quête d'un renfort offensif, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Il faut dire que Valère Germain pourrait partir, ce qui laisserait Dario Benedetto seul au poste d'avant-centre. Dans cette optique, le nom de Boulaye Dia (Reims) a récemment circulé. Mais ce n'est pas tout, puisque selon le Daily Mail , l'OM suit également Tino Kadewere qui sort d'une première partie de saison folle avec Le Havre en Ligue 2.

L'OM se positionne pour Kadewere

Auteur de 17 buts en 19 apparitions, c'est même un véritable phénomène. Par conséquent, le club phocéen ne sera pas seul dans ce dossier. En effet, l'OL s'intéresserait également à Tino Kadewere (23 ans). Et ce n'est pas tout, Southampton et Bournemouth sont également sur les rangs. Et cette concurrence s'annonce rude puisque l'attaquant du Havre afficherait une préférence pour la Premier League.