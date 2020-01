Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’étonnant dossier ouvert par Villas-Boas…

Publié le 6 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Alors que l'OM ne devrait pas être très actif cet hiver, le club phocéen aurait toutefois activé la piste menant à Carlos Salcedo, un défenseur central. Un poste qui ne semble pas à renforcer en priorité.

« Le mexicain Carlos Salcedo est proposé depuis un an et demi à l’OM. C’est un profil assez intéressant. C’est un combattant qui peut jouer latéral droit ou en défense centrale. Il est irrégulier au Mexique avec les Tigres de Gignac. Selon plusieurs sources, ce sont vraiment des agents qui poussent pour le placer à l’OM. Même si Villas-Boas aurait parlé avec lui, ça ne vient pas du coach portugais . » Comme l'a assuré Nicolas Filhol, journaliste de Football Club de Marseille , Carlos Salcedo a été proposé à l'OM. Et selon Goal , le club phocéen aurait même proposé un prêt aux Tigres pour le défenseur mexicain. Une piste qui peut surprendre.

L'OM s'active pour... un défenseur central

En effet, Carlos Salcedo est un défenseur central, poste plutôt bien fourni au sein de l'effectif de l'OM avec Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et Lucas Perrin. Le club phocéen semble avoir plus besoin d'un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi, voire d'un milieu de terrain en cas de départ de Kevin Strootman, voire de Morgan Sanson. Par conséquent, l'arrivée d'un défenseur central aurait de quoi surprendre, à moins qu'André Villas-Boas considère désormais Boubacar Kamara comme un milieu de terrain.