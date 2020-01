Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Cavani serait réglé !

Publié le 6 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Edinson Cavani devrait bel et bien rejoindre l'Atlético de Madrid l'été prochain.

« Pour Edi, c’était dur pour lui d’avoir une blessure et d’être blessé plusieurs fois. Il a perdu le rythme. Mais il est là, dans un bon état d’esprit. On a besoin des deux, j’ai confiance en eux. Je pense qu’ils seront avec nous jusqu’à la fin de la saison . » Thomas Tuchel l'a annoncé, Edinson Cavani ne devrait pas partir cet hiver. Et pourtant, ces derniers jours, un départ dès cet hiver a été annoncé afin de permettre au PSG de récupérer une indemnité de transfert. Mais le Matador devrait bien attendre l'été prochain et la fin de son contrat.

Cavani à l'Atlético... l'été prochain ?