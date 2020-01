Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le phénomène de Ligue 2 prêt à snober Zubizarreta ?

Publié le 6 janvier 2020 à 1h15 par A.M.

Dans le viseur de plusieurs après une première partie de saison impressionnante avec Le Havre, Tino Kadewere (23 ans) se verrait bien en Premier League malgré l’intérêt de l’OM et de l’OL.

En vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille cherche un renfort offensif. Il faut dire que Valère Germain ne devrait pas s’éterniser au-delà de cette saison à l’OM, et Dario Benedetto aura besoin de concurrence, surtout si le club phocéen se qualifie pour la Ligue des Champions. Dans cette optique, le nom de Boulaye Dia a récemment circulé, tout comme celui de Tino Kadewere, qui empile les buts en Ligue 2 avec Le Havre.

Kadewere privilégie la Premier League