Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Le Barça battu pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 5 janvier 2020 à 23h45 par A.C.

Le FC Barcelone semble avoir été distancé par le Paris Saint-Germain, pour l'une des pistes hivernales de Leonardo.

Il pourrait être la prochaine grande recrue de Leonardo. déjà approché cet été, Emre Can pourrait débarquer au Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal. Pas satisfait de son temps de jeu à la Juventus et pas inscrit en Ligue des Champions pour cette première partie de saison, l'Allemand aurait la ferme intention de plier bagages. Une situation qui n'a pas manqué d'attirer l'attention du PSG donc, mais également du FC Barcelone, de Manchester United et de plusieurs clubs de Bundesliga.

Le PSG, le Bayern et Dortmund ont doublé le Barça pour Emre Can