Mercato - OM : Accord annoncé, un attaquant est attendu à Marseille

Après avoir officialisé les arrivées d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier, l’OM est sur le point d’accueillir sa troisième recrue de l’été. Il devrait s’agir de Mason Greenwood, pour qui un accord a déjà été trouvé avec Manchester United. L’ailier anglais de 22 ans s’est lui aussi entendu avec les dirigeants olympiens et est attendu dans les prochains jours à Marseille.

Comme indiqué par The Athletic, l’OM devrait très bientôt enregistrer l’arrivée de sa troisième recrue estivale. Après Ismaël Koné (22 ans, Watford) et Lilian Brassier (24 ans, Brest), c’est Mason Greenwood qui va débarquer à Marseille, avec qui un accord contractuel a été trouvé. Il ne lui reste plus qu’à passer sa visite médicale et signer son contrat avant de venir renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi.

Greenwood attendu à Marseille dans les prochains jours

Ce que confirme RMC Sport. L’OM espère voir Mason Greenwood arriver d'ici aux deux prochains jours à Marseille. L’ailier âgé de 22 ans va parapher un contrat de cinq ans. Le club marseillais doit encore régler les derniers détails de l’opération avec Manchester United. Si The Athletic évoquait un transfert d’environ 31M€, il serait en réalité légèrement inférieur à 30M€, avec un important pourcentage à la revente pour les Red Devils.

Un transfert qui fait polémique

L’OM est donc sur le point de boucler un dossier sur lequel il travaille depuis plusieurs semaines et qui a connu son lot de péripéties. La possible arrivée de Mason Greenwood a fait réagir la classe politique, à l’image du maire de Marseille Benoît Payan, qui s’était opposé à son transfert en raison des accusations de violences conjugales dont le joueur a fait l’objet. Malgré les contestations, même parmi certains supporters, les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi ont quand même décidé d’aller jusqu’au bout et de tout faire pour s’attacher les services de Mason Greenwood.