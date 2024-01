Mercato - OM : A Marseille, il a pris une claque

Thomas Bourseau

Après des expériences à Villarreal et à Manchester United, Eric Bailly a déposé ses valises à l’OM à l’été 2022 sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Malgré cela, le défenseur central de 29 n’est pas devenu un joueur à part entière de l’équipe marseillaise. Son passage dans la cité phocéenne reste dans un coin de sa tête.

Eric Bailly ne cesse d’être gêné par des pépins physiques depuis plusieurs années. En 2021, alors que Manchester United recrute Raphaël Varane, diminuant un peu plus les possibilités sportives de l’international ivoirien aujourd’hui âgé de 29 ans. De quoi permettre à Pablo Longoria de boucler un prêt d’une saison un an plus tard.

Eric Bailly débarque à l’OM, mais ne s’y éternise pas

Cependant, malgré le fait qu’une option d’achat ait été incluse dans le deal convenu entre l’OM et Manchester United, le prêt d’Eric Bailly n’a pas débouché sur un transfert définitif à l’été 2023. Le défenseur ivoirien s’est relancé à Besiktas où son contrat a été rompu avant de rebondir à Villarreal fin décembre, près de huit ans après son départ pour Manchester United.

Mercato - OM : Une offre de Longoria est révélée à l'étranger https://t.co/oO5dWQr9lS pic.twitter.com/cUUvTfNuo4 — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

«L’OM ? La ville vit à travers le club»