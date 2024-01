Mercato - OL : Un grand nom se rapproche ?

Benjamin Labrousse

Très actif depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’OL cherche à attirer un renfort au milieu de terrain. Depuis plusieurs jours, le club lyonnais espère recruter Nemanja Matic, très mécontent de sa situation actuelle à Rennes. A ce propos, le Serbe semble se rapprocher de jour en jour d’une arrivée à Lyon. Explication.

De quoi sera faite la suite du mercato de l’OL ? Après avoir bouclé les transferts de Malick Fofana et de Gift Orban en provenance de La Gantoise pour respectivement 17M€ et 13M€, le club lyonnais, en difficulté sportive, espère poursuivre sur sa lancée. Au micro d’ OLTV ce mercredi, l’entraîneur Pierre Sage confirmait que du mouvement était encore prévu à Lyon : « On travaille sur des apports offensifs en plus d’un joueur par ligne » . De quoi rapidement finaliser la piste menant à Nemanja Matic ?

Mercato - FC Nantes : Il raconte son calvaire à l’OL à l’origine de son transfert https://t.co/u5ckrJeAFv pic.twitter.com/gXGDsRk37h — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Nemanja Matic se rapproche de l’OL

Depuis quelques jours, le nom du milieu de terrain serbe revient avec insistance du côté de l’OL. Six mois seulement après son arrivée au Stade Rennais, Nemanja Matic souhaite absolument quitter le club breton. Toutefois, l’expérimenté milieu de 36 ans pourrait rester en France, alors que l’OM et l’OL suivent le joueur avec grand intérêt ces derniers temps. Selon les dernières informations de RMC Sport , il est très peu probable de revoir l’ancien de Chelsea sous les couleurs de Rennes cette saison. Un départ en janvier pourrait donc voir le jour très prochainement.

Lyon, la ville idéale pour la famille Matic