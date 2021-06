Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Reine-Adélaïde annonce son retour à Lyon !

Publié le 30 juin 2021 à 23h02 par La rédaction

Après un prêt d’un an à Nice où il n’aura quasiment pas joué en raison d’une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou, Jeff Reine-Adélaïde va faire son retour à l’OL.