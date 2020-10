Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Reine-Adélaïde peut encore partir !

Publié le 5 octobre 2020 à 8h48 par G.d.S.S.

Pisté par le Hertha Berlin alors qu’il souhaite quitter l’OL, Jeff Reine-Adélaïde a toujours une possibilité de changer de club comme l’a annoncé Juninho.