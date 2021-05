Foot - Mercato - OL

Mercato : Rachid Ghezzal tout proche d'un retour à l'OL ? La réponse !

Publié le 14 mai 2021 à 15h05 par La rédaction

Alors que les médias annonçaient un probable retour de Rachid Ghezzal d côté de l'OL, le joueur de Besiktas a démenti cette possibilité.