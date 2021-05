Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les confidences de Rudi Garcia sur son avenir !

Publié le 14 mai 2021 à 14h20 par La rédaction

Alors qu’il arrive en juin à la fin de son contrat à l’OL, Rudi Garcia et le club ne se sont toujours pas mis d’accord sur une prolongation. Le coach lyonnais s’est exprimé sur cette situation en conférence de presse.