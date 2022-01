Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Peter Bosz sort du silence pour Azmoun !

Publié le 10 janvier 2022 à 10h23 par La rédaction mis à jour le 10 janvier 2022 à 10h24

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'OL s'intéresserait grandement à Sardar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg. Après le match contre le PSG dimanche en Ligue 1 (1-1), Peter Bosz s'est prononcé sur une arrivée de l'Iranien.