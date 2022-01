Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Dénouement imminent pour Islam Slimani !

Publié le 31 janvier 2022 à 17h47 par B.C.

Alors que le Sporting est intéressé par Islam Slimani, les différents acteurs du dossier attendent la réponse de l’attaquant, qui ne devrait plus tarder.