Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Denayer rassurant sur son avenir !

Publié le 10 avril 2021 à 17h11 par La rédaction mis à jour le 10 avril 2021 à 17h13

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Jason Denayer a expliqué négocier une prolongation.