Mercato - OL : Benzema va imiter une icône de l’OM !

Thomas Bourseau

Après seulement une demi-saison passée à Al-Ittihad, Karim Benzema semble avoir des envies d’ailleurs et plus particulièrement de football européen. Il est question d’un retour triomphal du natif de Bron à l’OL, mais pour Florent Gautreau, c’est aussi utopique que le retour de Didier Drogba à l’OM à l’époque.

Karim Benzema est annoncé avec insistance du côté de l’OL. En effet, tout ne se passe pas comme le Ballon d’or 2022 l’escomptait du côté de l’Arabie saoudite où il se retrouve vivement critiqué par les médias locaux et les supporters d’Al-Ittihad qui l’ont même surnommé « Ben-Hazima » à savoir, le fils de la défaite.

L’OL en pole dans le feuilleton Benzema

En ce mercato hivernal, le dossier Karim Benzema a fait beaucoup parler en Angleterre à Chelsea et Arsenal notamment, mais les deux clubs londoniens auraient d’autres attentes sur le marché. Et à l’OL, John Textor aimerait profiter de sa société Eagle , qui dispose de bonnes relations avec l’Arabie saoudite selon RMC Sport, afin de mettre toutes les chances de son côté pour rapatrier l’enfant du pays à l’Olympique Lyonnais.

Mercato : Tensions en Arabie Saoudite, Benzema est puni https://t.co/syhcAYHYIR pic.twitter.com/fdloH3N2bD — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«Je n’y crois pas du tout. Ça me rappelle le feuilleton Drogba à l’OM»