Mercato - OL : Ben Arfa pourrait déjà échapper à Juninho !

Publié le 20 décembre 2019 à 1h30 par A.C.

Hatem Ben Arfa pourrait snober l'Olympique Lyonnais, suite à une offre très alléchante qui lui a récemment été proposée.

Du côté de l'Olympique Lyonnais on semble prêts à réaliser un grand mercato hivernal. Les dirigeants lyonnais auraient d'ailleurs déjà activé plusieurs pistes, des plus attendues aux plus étonnantes. C'est le cas avec Hatem Ben Arfa. A en croire RMC Sport , l'OL réfléchirait en effet à l'idée de faire revenir l'international français, libre depuis son départ du Stade Rennais.

Ben Arfa prêt à accepter une grosse offre de Galatasaray ?