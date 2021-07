Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Galtier veut recruter l'un de ses anciens protégés !

Publié le 15 juillet 2021 à 13h10 par La rédaction

Depuis sa prise de fonction sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier souhaiterait fortement renforcer son équipe. L'entraîneur français aurait dans le viseur l'un de ses anciens cadres du temps de l'ASSE.

Christophe Galtier veut composer son effectif avec des valeurs sûres. Présent à l'ASSE depuis 2012, Romain Hamouma est désormais sans club depuis la fin de son contrat avec les Verts en juin dernier. Le milieu offensif se retrouve alors libre sur le marché et peut s'engager où il le souhaite sans la moindre indemnité de transfert. Alors qu'il ne devrait pas renouveler de bail à Saint-Étienne, la situation de Romain Hamouma ne laisserait pas indifférent le nouvel entraîneur de l'OGC Nice...

Galtier veut Hamouma