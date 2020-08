Mercato - Officiel : Mario Lemina prêté à Fulham !

Foot - Mercato

Pas vraiment désiré du côté de Southampton, Mario Lemina va quand même évoluer en Premier League cette saison puisqu’il a été prêté à Fulham.

Depuis son départ de l’OM en 2016, Mario Lemina a beaucoup voyagé. De la Juventus à Southampton en passant par Galatasaray en prêt cette saison, le milieu de terrain gabonais va évoluer en Premier League, mais pas dans son club. Sous contrat avec Southampton, Lemina ne semble pas faire l’unanimité chez les Saints qui l’ont prêté pour une saison à Fulham, tout juste promu en Premier League. Au terme du prochain exercice, les Cottagers pourront s’attacher définitivement les services de Lemina, une option d’achat ayant été incluse dans le deal.

DONE DEAL! Welcome to Fulham, @LeminaM_13! #SUPERMARIO