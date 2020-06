Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - Officiel : L’OGC Nice s’offre Schneiderlin !

23 juin 2020

Comme annoncé ces derniers jours, Morgan Schneiderlin, qui évoluait jusque-là à Everton, jouera bien la saison prochaine du côté de l’OGC Nice.